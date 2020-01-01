Tokenomika XDAG (XDAG) Odkryj kluczowe informacje o XDAG (XDAG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project.

Oficjalna strona internetowa: https://xdag.io
Biała księga: https://github.com/XDagger/xdag/blob/master/WhitePaper.md
Block Explorer: https://explorer.xdag.io

Tokenomika i analiza cenowa XDAG (XDAG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XDAG (XDAG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Całkowita podaż: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Podaż w obiegu: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Historyczne maksimum: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Historyczne minimum: $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 Aktualna cena: $ 0.003804 $ 0.003804 $ 0.003804 Dowiedz się więcej o cenie XDAG (XDAG)

Tokenomika XDAG (XDAG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XDAG (XDAG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XDAG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XDAG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXDAG tokenomikę, poznaj cenę tokena XDAGna żywo!

