Informacje o XCarnival (XCV) XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It's also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Oficjalna strona internetowa: https://xcarnival.fi/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8

Tokenomika i analiza cenowa XCarnival (XCV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XCarnival (XCV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 793.01K $ 793.01K $ 793.01K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 790.64M $ 790.64M $ 790.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Historyczne maksimum: $ 2.063 $ 2.063 $ 2.063 Historyczne minimum: $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 Aktualna cena: $ 0.001003 $ 0.001003 $ 0.001003 Dowiedz się więcej o cenie XCarnival (XCV)

Tokenomika XCarnival (XCV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XCarnival (XCV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XCV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XCV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXCV tokenomikę, poznaj cenę tokena XCVna żywo!

Jak kupić XCV Chcesz dodać XCarnival (XCV) do swojego portfolio?

Historia ceny XCarnival (XCV) Analiza historii ceny XCV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XCV już teraz!

Prognoza ceny XCV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XCV? Nasza strona z prognozami cen XCV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XCV już teraz!

