Tokenomika XCAD Network (XCAD)

Odkryj kluczowe informacje o XCAD Network (XCAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Oficjalna strona internetowa:
https://xcadnetwork.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ

Tokenomika i analiza cenowa XCAD Network (XCAD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XCAD Network (XCAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.16M
Całkowita podaż:
$ 198.81M
Podaż w obiegu:
$ 47.73M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 4.82M
Historyczne maksimum:
$ 9.10628
Historyczne minimum:
$ 0.024371421860427758
Aktualna cena:
$ 0.02424
Tokenomika XCAD Network (XCAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki XCAD Network (XCAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów XCAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów XCAD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszXCAD tokenomikę, poznaj cenę tokena XCADna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.