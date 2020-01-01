Tokenomika XCAD Network (XCAD) Odkryj kluczowe informacje o XCAD Network (XCAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. Oficjalna strona internetowa: https://xcadnetwork.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ

Tokenomika i analiza cenowa XCAD Network (XCAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XCAD Network (XCAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Całkowita podaż: $ 198.81M $ 198.81M $ 198.81M Podaż w obiegu: $ 47.73M $ 47.73M $ 47.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Historyczne maksimum: $ 9.10628 $ 9.10628 $ 9.10628 Historyczne minimum: $ 0.024371421860427758 $ 0.024371421860427758 $ 0.024371421860427758 Aktualna cena: $ 0.02424 $ 0.02424 $ 0.02424 Dowiedz się więcej o cenie XCAD Network (XCAD)

Tokenomika XCAD Network (XCAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XCAD Network (XCAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XCAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XCAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXCAD tokenomikę, poznaj cenę tokena XCADna żywo!

Jak kupić XCAD Chcesz dodać XCAD Network (XCAD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XCAD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XCAD na MEXC już teraz!

Historia ceny XCAD Network (XCAD) Analiza historii ceny XCAD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XCAD już teraz!

Prognoza ceny XCAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XCAD? Nasza strona z prognozami cen XCAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XCAD już teraz!

