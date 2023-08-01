Tokenomika WEEX Token (WXT) Odkryj kluczowe informacje o WEEX Token (WXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WEEX Token (WXT) WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community. Oficjalna strona internetowa: https://www.weex.com/wxt Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716

Tokenomika i analiza cenowa WEEX Token (WXT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WEEX Token (WXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 230.10M $ 230.10M $ 230.10M Historyczne maksimum: $ 0.045851 $ 0.045851 $ 0.045851 Historyczne minimum: $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 Aktualna cena: $ 0.03835 $ 0.03835 $ 0.03835 Dowiedz się więcej o cenie WEEX Token (WXT)

Tokenomika WEEX Token (WXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WEEX Token (WXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WXT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWXT tokenomikę, poznaj cenę tokena WXTna żywo!

Jak kupić WXT Chcesz dodać WEEX Token (WXT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WXT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny WEEX Token (WXT) Analiza historii ceny WXT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WXT już teraz!

Prognoza ceny WXT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WXT? Nasza strona z prognozami cen WXT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WXT już teraz!

