WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

NazwaWXT

PozycjaNo.3240

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż6,000,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2023-08-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.01 USDT

Historyczne maksimum0.03496190133476818,2025-05-23

Najniższa cena0.01076131063143907,2024-09-06

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieWXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.