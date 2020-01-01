Tokenomika USUAL (USUAL) Odkryj kluczowe informacje o USUAL (USUAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o USUAL (USUAL) Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Oficjalna strona internetowa: https://usual.money/ Biała księga: https://docs.usual.money/start-here/why-usual Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E Kup USUAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa USUAL (USUAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USUAL (USUAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.14M $ 66.14M $ 66.14M Całkowita podaż: $ 1.42B $ 1.42B $ 1.42B Podaż w obiegu: $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 214.80M $ 214.80M $ 214.80M Historyczne maksimum: $ 1.6531 $ 1.6531 $ 1.6531 Historyczne minimum: $ 0.05335382848554011 $ 0.05335382848554011 $ 0.05335382848554011 Aktualna cena: $ 0.0537 $ 0.0537 $ 0.0537 Dowiedz się więcej o cenie USUAL (USUAL)

Tokenomika USUAL (USUAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USUAL (USUAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USUAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USUAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSUAL tokenomikę, poznaj cenę tokena USUALna żywo!

Jak kupić USUAL Chcesz dodać USUAL (USUAL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu USUAL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować USUAL na MEXC już teraz!

Historia ceny USUAL (USUAL) Analiza historii ceny USUAL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny USUAL już teraz!

Prognoza ceny USUAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USUAL? Nasza strona z prognozami cen USUAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USUAL już teraz!

