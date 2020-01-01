Tokenomika NFT Worlds (WRLD) Odkryj kluczowe informacje o NFT Worlds (WRLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NFT Worlds (WRLD) NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Oficjalna strona internetowa: https://www.nftworlds.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9

Tokenomika i analiza cenowa NFT Worlds (WRLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFT Worlds (WRLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M Historyczne maksimum: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Historyczne minimum: $ 0.003379769586845409 $ 0.003379769586845409 $ 0.003379769586845409 Aktualna cena: $ 0.003481 $ 0.003481 $ 0.003481 Dowiedz się więcej o cenie NFT Worlds (WRLD)

Tokenomika NFT Worlds (WRLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFT Worlds (WRLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WRLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WRLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWRLD tokenomikę, poznaj cenę tokena WRLDna żywo!

Historia ceny NFT Worlds (WRLD) Analiza historii ceny WRLD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WRLD już teraz!

Prognoza ceny WRLD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WRLD? Nasza strona z prognozami cen WRLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WRLD już teraz!

