Tokenomika Wootrade Network (WOO) Odkryj kluczowe informacje o Wootrade Network (WOO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Oficjalna strona internetowa: https://woo.org Biała księga: https://learn.woo.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b

Tokenomika i analiza cenowa Wootrade Network (WOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wootrade Network (WOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 120.21M $ 120.21M $ 120.21M Całkowita podaż: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Podaż w obiegu: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 139.14M $ 139.14M $ 139.14M Historyczne maksimum: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0631 $ 0.0631 $ 0.0631 Dowiedz się więcej o cenie Wootrade Network (WOO)

Tokenomika Wootrade Network (WOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wootrade Network (WOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOO tokenomikę, poznaj cenę tokena WOOna żywo!

