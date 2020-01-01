Tokenomika World of Dypians (WOD) Odkryj kluczowe informacje o World of Dypians (WOD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o World of Dypians (WOD) World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. Oficjalna strona internetowa: https://www.worldofdypians.com/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 Kup WOD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa World of Dypians (WOD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla World of Dypians (WOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.92M $ 33.92M $ 33.92M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 289.73M $ 289.73M $ 289.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 117.09M $ 117.09M $ 117.09M Historyczne maksimum: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 Historyczne minimum: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 Aktualna cena: $ 0.11709 $ 0.11709 $ 0.11709 Dowiedz się więcej o cenie World of Dypians (WOD)

Tokenomika World of Dypians (WOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki World of Dypians (WOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOD tokenomikę, poznaj cenę tokena WODna żywo!

Jak kupić WOD Chcesz dodać World of Dypians (WOD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WOD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WOD na MEXC już teraz!

Historia ceny World of Dypians (WOD) Analiza historii ceny WOD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WOD już teraz!

Prognoza ceny WOD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOD? Nasza strona z prognozami cen WOD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOD już teraz!

