Tokenomika Winnerz (WNZ)

Odkryj kluczowe informacje o Winnerz (WNZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Winnerz (WNZ)

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

Oficjalna strona internetowa:
https://en.winnerz.win/
Biała księga:
https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3

Tokenomika i analiza cenowa Winnerz (WNZ)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Winnerz (WNZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 313.69K
Całkowita podaż:
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 213.63M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 14.68M
Historyczne maksimum:
$ 0.0673
Historyczne minimum:
$ 0.000960047710637145
Aktualna cena:
$ 0.0014684
Tokenomika Winnerz (WNZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Winnerz (WNZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów WNZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów WNZ.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszWNZ tokenomikę, poznaj cenę tokena WNZna żywo!

Jak kupić WNZ

Chcesz dodać Winnerz (WNZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WNZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Winnerz (WNZ)

Analiza historii ceny WNZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny WNZ

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WNZ? Nasza strona z prognozami cen WNZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.