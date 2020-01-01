Tokenomika Winnerz (WNZ)
Informacje o Winnerz (WNZ)
Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.
Tokenomika i analiza cenowa Winnerz (WNZ)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Winnerz (WNZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Winnerz (WNZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Winnerz (WNZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów WNZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów WNZ.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszWNZ tokenomikę, poznaj cenę tokena WNZna żywo!
Jak kupić WNZ
Chcesz dodać Winnerz (WNZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WNZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Winnerz (WNZ)
Analiza historii ceny WNZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny WNZ
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WNZ? Nasza strona z prognozami cen WNZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup Winnerz (WNZ)
Kwota
1 WNZ = 0.0014684 USD