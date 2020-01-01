Tokenomika Wicrypt (WNT) Odkryj kluczowe informacje o Wicrypt (WNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wicrypt (WNT) The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Oficjalna strona internetowa: https://wicrypt.com/ Biała księga: https://whitepaper.wicrypt.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 Kup WNT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wicrypt (WNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wicrypt (WNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 371.00K $ 371.00K $ 371.00K Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Historyczne maksimum: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Historyczne minimum: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Aktualna cena: $ 0.014201 $ 0.014201 $ 0.014201 Dowiedz się więcej o cenie Wicrypt (WNT)

Tokenomika Wicrypt (WNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wicrypt (WNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWNT tokenomikę, poznaj cenę tokena WNTna żywo!

Jak kupić WNT Chcesz dodać Wicrypt (WNT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WNT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WNT na MEXC już teraz!

Historia ceny Wicrypt (WNT) Analiza historii ceny WNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WNT już teraz!

Prognoza ceny WNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WNT? Nasza strona z prognozami cen WNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WNT już teraz!

