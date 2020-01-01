Tokenomika The Winkyverse (WNK) Odkryj kluczowe informacje o The Winkyverse (WNK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o The Winkyverse (WNK) The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Oficjalna strona internetowa: https://www.winkyverse.io/ Biała księga: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Block Explorer: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Kup WNK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa The Winkyverse (WNK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Winkyverse (WNK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 503.05K $ 503.05K $ 503.05K Całkowita podaż: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Podaż w obiegu: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 594.95K $ 594.95K $ 594.95K Historyczne maksimum: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 Historyczne minimum: $ 0.00009148226895363 $ 0.00009148226895363 $ 0.00009148226895363 Aktualna cena: $ 0.00009153 $ 0.00009153 $ 0.00009153 Dowiedz się więcej o cenie The Winkyverse (WNK)

Tokenomika The Winkyverse (WNK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Winkyverse (WNK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WNK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WNK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWNK tokenomikę, poznaj cenę tokena WNKna żywo!

Jak kupić WNK Chcesz dodać The Winkyverse (WNK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WNK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WNK na MEXC już teraz!

Historia ceny The Winkyverse (WNK) Analiza historii ceny WNK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WNK już teraz!

Prognoza ceny WNK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WNK? Nasza strona z prognozami cen WNK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WNK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!