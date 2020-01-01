Tokenomika Nine Chronicles (WNCG) Odkryj kluczowe informacje o Nine Chronicles (WNCG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Nine Chronicles is the world's first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Oficjalna strona internetowa: https://nine-chronicles.com/
Biała księga: https://gold.nine-chronicles.com/
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817

Tokenomika i analiza cenowa Nine Chronicles (WNCG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nine Chronicles (WNCG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Całkowita podaż: $ 723.79M $ 723.79M $ 723.79M Podaż w obiegu: $ 539.95M $ 539.95M $ 539.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.22M $ 14.22M $ 14.22M Historyczne maksimum: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 Historyczne minimum: $ 0.01430225744194066 $ 0.01430225744194066 $ 0.01430225744194066 Aktualna cena: $ 0.01422 $ 0.01422 $ 0.01422 Dowiedz się więcej o cenie Nine Chronicles (WNCG)

Tokenomika Nine Chronicles (WNCG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nine Chronicles (WNCG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WNCG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WNCG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWNCG tokenomikę, poznaj cenę tokena WNCGna żywo!

Historia ceny Nine Chronicles (WNCG) Analiza historii ceny WNCG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WNCG już teraz!

Prognoza ceny WNCG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WNCG? Nasza strona z prognozami cen WNCG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WNCG już teraz!

