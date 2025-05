WMTX

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

NazwaWMTX

PozycjaNo.313

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.16%

Podaż w obiegu702,774,077

Maksymalna podaż2,000,000,000

Całkowita podaż2,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.3513%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.9804150514795327,2022-02-17

Najniższa cena0.0984476599844396,2023-06-20

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

