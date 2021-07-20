Tokenomika Witch Token (WITCH) Odkryj kluczowe informacje o Witch Token (WITCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Witch Token (WITCH) WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Oficjalna strona internetowa: https://witchwitch.io/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Kup WITCH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Witch Token (WITCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Witch Token (WITCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Historyczne maksimum: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 Historyczne minimum: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 Aktualna cena: $ 0.056 $ 0.056 $ 0.056 Dowiedz się więcej o cenie Witch Token (WITCH)

Tokenomika Witch Token (WITCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Witch Token (WITCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WITCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WITCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWITCH tokenomikę, poznaj cenę tokena WITCHna żywo!

Jak kupić WITCH Chcesz dodać Witch Token (WITCH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WITCH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WITCH na MEXC już teraz!

Historia ceny Witch Token (WITCH) Analiza historii ceny WITCH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WITCH już teraz!

Prognoza ceny WITCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WITCH? Nasza strona z prognozami cen WITCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WITCH już teraz!

