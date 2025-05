WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

NazwaWIN

PozycjaNo.512

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu993,701,859,243.3864

Maksymalna podaż993,701,859,243.3864

Całkowita podaż993,701,859,243.3864

Wskaźnik obrotu1%

Data wydania2019-07-29 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.00296486,2021-04-05

Najniższa cena0.0000414521353705,2020-03-13

Publiczny blockchainTRX

Sektor

Media społecznościowe

