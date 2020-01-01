Tokenomika Wilder World (WILD) Odkryj kluczowe informacje o Wilder World (WILD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wilder World (WILD) Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT's are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Tokenomika i analiza cenowa Wilder World (WILD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wilder World (WILD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 99.67M $ 99.67M $ 99.67M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 424.13M $ 424.13M $ 424.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 117.50M $ 117.50M $ 117.50M Historyczne maksimum: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 Historyczne minimum: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 Aktualna cena: $ 0.235 $ 0.235 $ 0.235 Dowiedz się więcej o cenie Wilder World (WILD)

Tokenomika Wilder World (WILD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wilder World (WILD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WILD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WILD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWILD tokenomikę, poznaj cenę tokena WILDna żywo!

