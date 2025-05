WILD

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

NazwaWILD

PozycjaNo.400

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.27%

Podaż w obiegu398,652,540.0151918

Maksymalna podaż500,000,000

Całkowita podaż500,000,000

Wskaźnik obrotu0.7973%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum7.604160676477258,2021-11-16

Najniższa cena0.07481866,2021-06-30

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

