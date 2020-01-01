Tokenomika WHY (WHY) Odkryj kluczowe informacje o WHY (WHY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WHY (WHY) Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life) Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life) Oficjalna strona internetowa: https://www.madphant.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9ec02756a559700d8d9e79ece56809f7bcc5dc27 Kup WHY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WHY (WHY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WHY (WHY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Całkowita podaż: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Podaż w obiegu: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Historyczne maksimum: $ 0.000000496 $ 0.000000496 $ 0.000000496 Historyczne minimum: $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 Aktualna cena: $ 0.0000000325 $ 0.0000000325 $ 0.0000000325 Dowiedz się więcej o cenie WHY (WHY)

Tokenomika WHY (WHY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WHY (WHY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WHY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WHY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWHY tokenomikę, poznaj cenę tokena WHYna żywo!

Jak kupić WHY Chcesz dodać WHY (WHY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WHY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WHY na MEXC już teraz!

Historia ceny WHY (WHY) Analiza historii ceny WHY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WHY już teraz!

Prognoza ceny WHY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WHY? Nasza strona z prognozami cen WHY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WHY już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!