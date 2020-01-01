Tokenomika Wen (WEN) Odkryj kluczowe informacje o Wen (WEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wen (WEN) A community coin to immortalize WEN culture. A community coin to immortalize WEN culture. Oficjalna strona internetowa: https://www.wenwencoin.com/ Biała księga: https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32 Block Explorer: https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk Kup WEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wen (WEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wen (WEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.71M $ 23.71M $ 23.71M Całkowita podaż: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B Podaż w obiegu: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.71M $ 23.71M $ 23.71M Historyczne maksimum: $ 0.0005656 $ 0.0005656 $ 0.0005656 Historyczne minimum: $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 Aktualna cena: $ 0.00003258 $ 0.00003258 $ 0.00003258 Dowiedz się więcej o cenie Wen (WEN)

Tokenomika Wen (WEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wen (WEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWEN tokenomikę, poznaj cenę tokena WENna żywo!

Jak kupić WEN Chcesz dodać Wen (WEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WEN na MEXC już teraz!

Historia ceny Wen (WEN) Analiza historii ceny WEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WEN już teraz!

Prognoza ceny WEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEN? Nasza strona z prognozami cen WEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WEN już teraz!

