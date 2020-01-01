Tokenomika WadzCoin Token (WCO) Odkryj kluczowe informacje o WadzCoin Token (WCO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient Oficjalna strona internetowa: https://w-chain.com Biała księga: https://w-chain.com/wadzcoin/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf

Tokenomika i analiza cenowa WadzCoin Token (WCO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WadzCoin Token (WCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.80M $ 11.80M $ 11.80M Historyczne maksimum: $ 0.0086125 $ 0.0086125 $ 0.0086125 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00118 $ 0.00118 $ 0.00118 Dowiedz się więcej o cenie WadzCoin Token (WCO)

Tokenomika WadzCoin Token (WCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WadzCoin Token (WCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WCO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWCO tokenomikę, poznaj cenę tokena WCOna żywo!

Jak kupić WCO Chcesz dodać WadzCoin Token (WCO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WCO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WCO na MEXC już teraz!

Historia ceny WadzCoin Token (WCO) Analiza historii ceny WCO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WCO już teraz!

Prognoza ceny WCO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WCO? Nasza strona z prognozami cen WCO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WCO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

