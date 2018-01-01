Tokenomika WhiteBIT Token (WBT) Odkryj kluczowe informacje o WhiteBIT Token (WBT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WhiteBIT Token (WBT) WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT's goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT. Oficjalna strona internetowa: https://whitebit.com/ Biała księga: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59 Kup WBT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WhiteBIT Token (WBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WhiteBIT Token (WBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 365.56M $ 365.56M $ 365.56M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.56B $ 16.56B $ 16.56B Historyczne maksimum: $ 56.494 $ 56.494 $ 56.494 Historyczne minimum: $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 Aktualna cena: $ 41.412 $ 41.412 $ 41.412 Dowiedz się więcej o cenie WhiteBIT Token (WBT)

Tokenomika WhiteBIT Token (WBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WhiteBIT Token (WBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWBT tokenomikę, poznaj cenę tokena WBTna żywo!

Jak kupić WBT Chcesz dodać WhiteBIT Token (WBT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WBT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WBT na MEXC już teraz!

Historia ceny WhiteBIT Token (WBT) Analiza historii ceny WBT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WBT już teraz!

Prognoza ceny WBT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WBT? Nasza strona z prognozami cen WBT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WBT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

