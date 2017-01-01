Tokenomika WAX (WAXP) Odkryj kluczowe informacje o WAX (WAXP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WAX (WAXP) WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS. WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS. Oficjalna strona internetowa: https://wax.io/ Biała księga: https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper Block Explorer: https://waxblock.io/ Kup WAXP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WAX (WAXP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WAX (WAXP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 78.37M $ 78.37M $ 78.37M Całkowita podaż: $ 4.47B $ 4.47B $ 4.47B Podaż w obiegu: $ 4.46B $ 4.46B $ 4.46B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 78.46M $ 78.46M $ 78.46M Historyczne maksimum: $ 0.14224 $ 0.14224 $ 0.14224 Historyczne minimum: $ 0.0159612466175 $ 0.0159612466175 $ 0.0159612466175 Aktualna cena: $ 0.01757 $ 0.01757 $ 0.01757 Dowiedz się więcej o cenie WAX (WAXP)

Tokenomika WAX (WAXP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WAX (WAXP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAXP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAXP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAXP tokenomikę, poznaj cenę tokena WAXPna żywo!

Jak kupić WAXP Chcesz dodać WAX (WAXP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WAXP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WAXP na MEXC już teraz!

Historia ceny WAX (WAXP) Analiza historii ceny WAXP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WAXP już teraz!

Prognoza ceny WAXP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAXP? Nasza strona z prognozami cen WAXP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WAXP już teraz!

