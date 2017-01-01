Tokenomika WAX (WAXP)

Tokenomika WAX (WAXP)

Odkryj kluczowe informacje o WAX (WAXP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Oficjalna strona internetowa:
https://wax.io/
Biała księga:
https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper
Block Explorer:
https://waxblock.io/

Tokenomika i analiza cenowa WAX (WAXP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WAX (WAXP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 78.37M
$ 78.37M$ 78.37M
Całkowita podaż:
$ 4.47B
$ 4.47B$ 4.47B
Podaż w obiegu:
$ 4.46B
$ 4.46B$ 4.46B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 78.46M
$ 78.46M$ 78.46M
Historyczne maksimum:
$ 0.14224
$ 0.14224$ 0.14224
Historyczne minimum:
$ 0.0159612466175
$ 0.0159612466175$ 0.0159612466175
Aktualna cena:
$ 0.01757
$ 0.01757$ 0.01757

Tokenomika WAX (WAXP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki WAX (WAXP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów WAXP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAXP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszWAXP tokenomikę, poznaj cenę tokena WAXPna żywo!

Jak kupić WAXP

Chcesz dodać WAX (WAXP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WAXP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny WAX (WAXP)

Analiza historii ceny WAXP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny WAXP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAXP? Nasza strona z prognozami cen WAXP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.