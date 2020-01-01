Tokenomika Dasha (VVAIFU) Odkryj kluczowe informacje o Dasha (VVAIFU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dasha (VVAIFU) vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. Oficjalna strona internetowa: https://vvaifu.fun/ Biała księga: https://docs.vvaifu.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 Kup VVAIFU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dasha (VVAIFU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dasha (VVAIFU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Całkowita podaż: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M Podaż w obiegu: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Historyczne maksimum: $ 0.24012 $ 0.24012 $ 0.24012 Historyczne minimum: $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 Aktualna cena: $ 0.001589 $ 0.001589 $ 0.001589 Dowiedz się więcej o cenie Dasha (VVAIFU)

Tokenomika Dasha (VVAIFU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dasha (VVAIFU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VVAIFU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VVAIFU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVVAIFU tokenomikę, poznaj cenę tokena VVAIFUna żywo!

Jak kupić VVAIFU Chcesz dodać Dasha (VVAIFU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VVAIFU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VVAIFU na MEXC już teraz!

Historia ceny Dasha (VVAIFU) Analiza historii ceny VVAIFU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VVAIFU już teraz!

Prognoza ceny VVAIFU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VVAIFU? Nasza strona z prognozami cen VVAIFU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VVAIFU już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!