Informacje o Vtrading (VTRADING) The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Oficjalna strona internetowa: https://www.vtrading.com/#/ Biała księga: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c

Tokenomika i analiza cenowa Vtrading (VTRADING) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vtrading (VTRADING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Historyczne maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Historyczne minimum: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 Aktualna cena: $ 0.0014 $ 0.0014 $ 0.0014 Dowiedz się więcej o cenie Vtrading (VTRADING)

Tokenomika Vtrading (VTRADING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vtrading (VTRADING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VTRADING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VTRADING. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVTRADING tokenomikę, poznaj cenę tokena VTRADINGna żywo!

