Tokenomika VoluMint (VMINT) Odkryj kluczowe informacje o VoluMint (VMINT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VoluMint (VMINT) VoluMint provides decentralised AI automated market-making service. VoluMint provides decentralised AI automated market-making service. Oficjalna strona internetowa: https://volumint.io Biała księga: https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195 Kup VMINT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VoluMint (VMINT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VoluMint (VMINT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 802.25K $ 802.25K $ 802.25K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 552.14M $ 552.14M $ 552.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Historyczne maksimum: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Historyczne minimum: $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 Aktualna cena: $ 0.001453 $ 0.001453 $ 0.001453 Dowiedz się więcej o cenie VoluMint (VMINT)

Tokenomika VoluMint (VMINT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VoluMint (VMINT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VMINT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VMINT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVMINT tokenomikę, poznaj cenę tokena VMINTna żywo!

Jak kupić VMINT Chcesz dodać VoluMint (VMINT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VMINT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VMINT na MEXC już teraz!

Historia ceny VoluMint (VMINT) Analiza historii ceny VMINT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VMINT już teraz!

Prognoza ceny VMINT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VMINT? Nasza strona z prognozami cen VMINT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VMINT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!