Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer. Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer. Oficjalna strona internetowa: https://octavia.one Biała księga: https://octavia.one/octaviapitchdeck.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x21ac3bB914f90A2Bb1a16088E673a9fdDa641434

Tokenomika i analiza cenowa Octavia (VIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Octavia (VIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Historyczne maksimum: $ 2.8739 $ 2.8739 $ 2.8739 Historyczne minimum: $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 Aktualna cena: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 Dowiedz się więcej o cenie Octavia (VIA)

Tokenomika Octavia (VIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Octavia (VIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVIA tokenomikę, poznaj cenę tokena VIAna żywo!

Historia ceny Octavia (VIA) Analiza historii ceny VIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VIA już teraz!

Prognoza ceny VIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VIA? Nasza strona z prognozami cen VIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VIA już teraz!

