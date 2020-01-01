Tokenomika VENOM (VENOM) Odkryj kluczowe informacje o VENOM (VENOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VENOM (VENOM) Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Oficjalna strona internetowa: https://venom.foundation Biała księga: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://venomscan.com/

Tokenomika i analiza cenowa VENOM (VENOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VENOM (VENOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 133.73M $ 133.73M $ 133.73M Całkowita podaż: $ 7.31B $ 7.31B $ 7.31B Podaż w obiegu: $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Historyczne maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Historyczne minimum: $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 Aktualna cena: $ 0.13523 $ 0.13523 $ 0.13523 Dowiedz się więcej o cenie VENOM (VENOM)

Tokenomika VENOM (VENOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VENOM (VENOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VENOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VENOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVENOM tokenomikę, poznaj cenę tokena VENOMna żywo!

