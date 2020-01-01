Tokenomika Zeeverse (VEE) Odkryj kluczowe informacje o Zeeverse (VEE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zeeverse (VEE) Zeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE. Zeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE. Oficjalna strona internetowa: https://zee-verse.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7616113782AaDAB041d7B10d474F8A0c04EFf258 Kup VEE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zeeverse (VEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zeeverse (VEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.90M $ 18.90M $ 18.90M Historyczne maksimum: $ 0.0005359 $ 0.0005359 $ 0.0005359 Historyczne minimum: $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 Aktualna cena: $ 0.000189 $ 0.000189 $ 0.000189 Dowiedz się więcej o cenie Zeeverse (VEE)

Tokenomika Zeeverse (VEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zeeverse (VEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVEE tokenomikę, poznaj cenę tokena VEEna żywo!

Historia ceny Zeeverse (VEE) Analiza historii ceny VEE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VEE już teraz!

Prognoza ceny VEE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VEE? Nasza strona z prognozami cen VEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VEE już teraz!

