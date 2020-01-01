Tokenomika VinuChain (VC)
Informacje o VinuChain (VC)
The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.
Tokenomika i analiza cenowa VinuChain (VC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VinuChain (VC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika VinuChain (VC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki VinuChain (VC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów VC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów VC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszVC tokenomikę, poznaj cenę tokena VCna żywo!
