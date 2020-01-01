Tokenomika VinuChain (VC) Odkryj kluczowe informacje o VinuChain (VC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VinuChain (VC) The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. Oficjalna strona internetowa: https://vinuchain.org Biała księga: https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751 Kup VC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VinuChain (VC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VinuChain (VC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 907.22K $ 907.22K $ 907.22K Całkowita podaż: $ 958.67M $ 958.67M $ 958.67M Podaż w obiegu: $ 291.71M $ 291.71M $ 291.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Historyczne maksimum: $ 0.22146 $ 0.22146 $ 0.22146 Historyczne minimum: $ 0.002497428656298398 $ 0.002497428656298398 $ 0.002497428656298398 Aktualna cena: $ 0.00311 $ 0.00311 $ 0.00311 Dowiedz się więcej o cenie VinuChain (VC)

Tokenomika VinuChain (VC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VinuChain (VC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVC tokenomikę, poznaj cenę tokena VCna żywo!

Jak kupić VC Chcesz dodać VinuChain (VC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VC na MEXC już teraz!

Historia ceny VinuChain (VC) Analiza historii ceny VC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VC już teraz!

Prognoza ceny VC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VC? Nasza strona z prognozami cen VC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VC już teraz!

