Tokenomika VARA (VARA) Odkryj kluczowe informacje o VARA (VARA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VARA (VARA) Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Oficjalna strona internetowa: https://vara.network/ Block Explorer: https://vara.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa VARA (VARA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VARA (VARA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.93M $ 11.93M $ 11.93M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.39B $ 4.39B $ 4.39B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.19M $ 27.19M $ 27.19M Historyczne maksimum: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Historyczne minimum: $ 0.002728947626559412 $ 0.002728947626559412 $ 0.002728947626559412 Aktualna cena: $ 0.002719 $ 0.002719 $ 0.002719 Dowiedz się więcej o cenie VARA (VARA)

Tokenomika VARA (VARA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VARA (VARA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VARA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VARA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVARA tokenomikę, poznaj cenę tokena VARAna żywo!

Jak kupić VARA Chcesz dodać VARA (VARA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VARA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny VARA (VARA) Analiza historii ceny VARA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VARA już teraz!

Prognoza ceny VARA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VARA? Nasza strona z prognozami cen VARA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VARA już teraz!

