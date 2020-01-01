Tokenomika Decentralized USD (USDD) Odkryj kluczowe informacje o Decentralized USD (USDD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Decentralized USD (USDD) USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. Oficjalna strona internetowa: https://usdd.io/ Biała księga: https://usdd.network/USDD-en.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz Kup USDD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Decentralized USD (USDD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decentralized USD (USDD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 507.06M $ 507.06M $ 507.06M Całkowita podaż: $ 507.21M $ 507.21M $ 507.21M Podaż w obiegu: $ 507.21M $ 507.21M $ 507.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 507.06M $ 507.06M $ 507.06M Historyczne maksimum: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 Historyczne minimum: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 Aktualna cena: $ 0.9997 $ 0.9997 $ 0.9997 Dowiedz się więcej o cenie Decentralized USD (USDD)

Tokenomika Decentralized USD (USDD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Decentralized USD (USDD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDD tokenomikę, poznaj cenę tokena USDDna żywo!

Jak kupić USDD Chcesz dodać Decentralized USD (USDD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu USDD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować USDD na MEXC już teraz!

Historia ceny Decentralized USD (USDD) Analiza historii ceny USDD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny USDD już teraz!

Prognoza ceny USDD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDD? Nasza strona z prognozami cen USDD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDD już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!