Informacje o Uquid (UQC) UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE. UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE. Oficjalna strona internetowa: https://uquidcoin.com Biała księga: https://uquidcoin.com/pdf/Uquid_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2

Tokenomika i analiza cenowa Uquid (UQC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Uquid (UQC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36,78M Całkowita podaż: $ 40,00M Podaż w obiegu: $ 10,00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 147,12M Historyczne maksimum: $ 69,8 Historyczne minimum: $ 0,0370745608992 Aktualna cena: $ 3,678

Tokenomika Uquid (UQC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Uquid (UQC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UQC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UQC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić UQC Chcesz dodać Uquid (UQC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UQC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Uquid (UQC) Analiza historii ceny UQC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny UQC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UQC? Nasza strona z prognozami cen UQC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

