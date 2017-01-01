Tokenomika Ultra (UOS) Odkryj kluczowe informacje o Ultra (UOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ultra (UOS) Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Oficjalna strona internetowa: https://ultra.io/ Biała księga: https://ultra.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c Kup UOS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ultra (UOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ultra (UOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.58M $ 15.58M $ 15.58M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 470.37M $ 470.37M $ 470.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.13M $ 33.13M $ 33.13M Historyczne maksimum: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Historyczne minimum: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 Aktualna cena: $ 0.03313 $ 0.03313 $ 0.03313 Dowiedz się więcej o cenie Ultra (UOS)

Tokenomika Ultra (UOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ultra (UOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUOS tokenomikę, poznaj cenę tokena UOSna żywo!

Jak kupić UOS Chcesz dodać Ultra (UOS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UOS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UOS na MEXC już teraz!

Historia ceny Ultra (UOS) Analiza historii ceny UOS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UOS już teraz!

Prognoza ceny UOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UOS? Nasza strona z prognozami cen UOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UOS już teraz!

