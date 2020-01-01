Tokenomika Lunos (UNO) Odkryj kluczowe informacje o Lunos (UNO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lunos (UNO) Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re's foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Oficjalna strona internetowa: https://lunos.xyz/ Biała księga: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77

Tokenomika i analiza cenowa Lunos (UNO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lunos (UNO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 269.99K $ 269.99K $ 269.99K Całkowita podaż: $ 316.65M $ 316.65M $ 316.65M Podaż w obiegu: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 930.85K $ 930.85K $ 930.85K Historyczne maksimum: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Historyczne minimum: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Aktualna cena: $ 0.00242 $ 0.00242 $ 0.00242 Dowiedz się więcej o cenie Lunos (UNO)

Tokenomika Lunos (UNO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lunos (UNO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNO tokenomikę, poznaj cenę tokena UNOna żywo!

