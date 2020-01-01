Tokenomika STRK (STRK)

Odkryj kluczowe informacje o STRK (STRK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o STRK (STRK)

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

https://starknet.io/
https://starknet.io/docs/
https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766

Tokenomika i analiza cenowa STRK (STRK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STRK (STRK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 499.86M
$ 499.86M
$ 499.86M
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 4.08B
$ 4.08B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.23B
$ 1.23B
$ 1.23B
Historyczne maksimum: $ 3.998
$ 3.998
$ 3.998
Historyczne minimum:
$ 0.09690269162798996
$ 0.09690269162798996
Aktualna cena:
$ 0.1226
$ 0.1226

Tokenomika STRK (STRK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki STRK (STRK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów STRK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów STRK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSTRK tokenomikę, poznaj cenę tokena STRKna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.