Tokenomika STRK (STRK) Odkryj kluczowe informacje o STRK (STRK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o STRK (STRK) Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security. Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security. Oficjalna strona internetowa: https://starknet.io/ Biała księga: https://starknet.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766 Kup STRK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa STRK (STRK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STRK (STRK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 499.86M $ 499.86M $ 499.86M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.08B $ 4.08B $ 4.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B Historyczne maksimum: $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 Historyczne minimum: $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 Aktualna cena: $ 0.1226 $ 0.1226 $ 0.1226 Dowiedz się więcej o cenie STRK (STRK)

Tokenomika STRK (STRK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STRK (STRK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STRK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STRK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTRK tokenomikę, poznaj cenę tokena STRKna żywo!

Jak kupić STRK Chcesz dodać STRK (STRK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STRK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STRK na MEXC już teraz!

Historia ceny STRK (STRK) Analiza historii ceny STRK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STRK już teraz!

Prognoza ceny STRK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STRK? Nasza strona z prognozami cen STRK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STRK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!