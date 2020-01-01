Tokenomika UniBot (UNIBOT) Odkryj kluczowe informacje o UniBot (UNIBOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UniBot (UNIBOT) Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot's free-to-use Telegram bot. Oficjalna strona internetowa: https://unibot.app/ Biała księga: https://learn.unibot.app/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9

Tokenomika i analiza cenowa UniBot (UNIBOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UniBot (UNIBOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Historyczne maksimum: $ 245 $ 245 $ 245 Historyczne minimum: $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 Aktualna cena: $ 2.442 $ 2.442 $ 2.442 Dowiedz się więcej o cenie UniBot (UNIBOT)

Tokenomika UniBot (UNIBOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UniBot (UNIBOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNIBOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNIBOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNIBOT tokenomikę, poznaj cenę tokena UNIBOTna żywo!

Jak kupić UNIBOT Chcesz dodać UniBot (UNIBOT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UNIBOT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny UniBot (UNIBOT) Analiza historii ceny UNIBOT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UNIBOT już teraz!

Prognoza ceny UNIBOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNIBOT? Nasza strona z prognozami cen UNIBOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

