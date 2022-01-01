Tokenomika Undeads Games (UDS) Odkryj kluczowe informacje o Undeads Games (UDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Undeads Games (UDS) Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. Oficjalna strona internetowa: https://undeads.com Biała księga: https://undeads.gitbook.io Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 Kup UDS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Undeads Games (UDS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Undeads Games (UDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 73.13M $ 73.13M $ 73.13M Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 45.80M $ 45.80M $ 45.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 399.23M $ 399.23M $ 399.23M Historyczne maksimum: $ 3.4499 $ 3.4499 $ 3.4499 Historyczne minimum: $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 Aktualna cena: $ 1.5969 $ 1.5969 $ 1.5969 Dowiedz się więcej o cenie Undeads Games (UDS)

Tokenomika Undeads Games (UDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Undeads Games (UDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UDS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUDS tokenomikę, poznaj cenę tokena UDSna żywo!

Jak kupić UDS Chcesz dodać Undeads Games (UDS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UDS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UDS na MEXC już teraz!

Historia ceny Undeads Games (UDS) Analiza historii ceny UDS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UDS już teraz!

Prognoza ceny UDS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UDS? Nasza strona z prognozami cen UDS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UDS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!