Tokenomika UDAO (UDAO) Odkryj kluczowe informacje o UDAO (UDAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UDAO (UDAO) Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work. Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work. Oficjalna strona internetowa: https://udao.org/ Biała księga: https://app.udao.org/documents/Whitepaper-udao.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x433cCeBC95ad458E74d81837Db0D4aa27e30E117

Tokenomika i analiza cenowa UDAO (UDAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UDAO (UDAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.64M $ 23.64M $ 23.64M Historyczne maksimum: $ 0.4414 $ 0.4414 $ 0.4414 Historyczne minimum: $ 0.09039231915880885 $ 0.09039231915880885 $ 0.09039231915880885 Aktualna cena: $ 0.1182 $ 0.1182 $ 0.1182 Dowiedz się więcej o cenie UDAO (UDAO)

Tokenomika UDAO (UDAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UDAO (UDAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UDAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UDAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUDAO tokenomikę, poznaj cenę tokena UDAOna żywo!

Jak kupić UDAO Chcesz dodać UDAO (UDAO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UDAO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny UDAO (UDAO) Analiza historii ceny UDAO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny UDAO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UDAO? Nasza strona z prognozami cen UDAO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

