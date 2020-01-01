Tokenomika UBXS Token (UBXS) Odkryj kluczowe informacje o UBXS Token (UBXS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UBXS Token (UBXS) UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Oficjalna strona internetowa: https://bixos.io/ Biała księga: https://docs.bixos.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances

Tokenomika i analiza cenowa UBXS Token (UBXS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UBXS Token (UBXS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 291.49K $ 291.49K $ 291.49K Całkowita podaż: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Podaż w obiegu: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 433.50K $ 433.50K $ 433.50K Historyczne maksimum: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 Historyczne minimum: $ 0.004506638617705589 $ 0.004506638617705589 $ 0.004506638617705589 Aktualna cena: $ 0.0051 $ 0.0051 $ 0.0051 Dowiedz się więcej o cenie UBXS Token (UBXS)

Tokenomika UBXS Token (UBXS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UBXS Token (UBXS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UBXS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UBXS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUBXS tokenomikę, poznaj cenę tokena UBXSna żywo!

Historia ceny UBXS Token (UBXS) Analiza historii ceny UBXS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

