Informacje o UBU (UBU) Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment. Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment. Oficjalna strona internetowa: https://www.playubu.ai/ Biała księga: https://litepaper.africarare.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9 Kup UBU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa UBU (UBU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UBU (UBU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.45M $ 16.45M $ 16.45M Historyczne maksimum: $ 0.14084 $ 0.14084 $ 0.14084 Historyczne minimum: $ 0.016098428029850106 $ 0.016098428029850106 $ 0.016098428029850106 Aktualna cena: $ 0.01645 $ 0.01645 $ 0.01645 Dowiedz się więcej o cenie UBU (UBU)

Tokenomika UBU (UBU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UBU (UBU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UBU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UBU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUBU tokenomikę, poznaj cenę tokena UBUna żywo!

Historia ceny UBU (UBU) Analiza historii ceny UBU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UBU już teraz!

Prognoza ceny UBU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UBU? Nasza strona z prognozami cen UBU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UBU już teraz!

