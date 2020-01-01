Tokenomika U2U Network (U2U) Odkryj kluczowe informacje o U2U Network (U2U), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o U2U Network (U2U) U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U's subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation. Oficjalna strona internetowa: https://u2u.xyz/ Biała księga: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Block Explorer: https://u2uscan.xyz/ Kup U2U teraz!

Tokenomika i analiza cenowa U2U Network (U2U) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla U2U Network (U2U), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M Całkowita podaż: $ 9.15B $ 9.15B $ 9.15B Podaż w obiegu: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.86M $ 60.86M $ 60.86M Historyczne maksimum: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Historyczne minimum: $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 Aktualna cena: $ 0.006086 $ 0.006086 $ 0.006086 Dowiedz się więcej o cenie U2U Network (U2U)

Tokenomika U2U Network (U2U): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki U2U Network (U2U) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów U2U, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów U2U. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszU2U tokenomikę, poznaj cenę tokena U2Una żywo!

Jak kupić U2U Chcesz dodać U2U Network (U2U) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu U2U, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować U2U na MEXC już teraz!

Historia ceny U2U Network (U2U) Analiza historii ceny U2U pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny U2U już teraz!

Prognoza ceny U2U Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać U2U? Nasza strona z prognozami cen U2U łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena U2U już teraz!

