Informacje o TUX Project (TUXC) TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change. TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change. Oficjalna strona internetowa: https://tux-wallet.com/ Biała księga: https://tux-wallet.com/wp-content/uploads/2024/04/White-Paper_FA-En.pdf Block Explorer: https://arbiscan.io/address/0x4b019aaa21e98e212d31e54c843e73ff34d25717 Kup TUXC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TUX Project (TUXC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TUX Project (TUXC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Historyczne maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0003915 $ 0.0003915 $ 0.0003915 Dowiedz się więcej o cenie TUX Project (TUXC)

Tokenomika TUX Project (TUXC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TUX Project (TUXC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TUXC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TUXC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTUXC tokenomikę, poznaj cenę tokena TUXCna żywo!

Jak kupić TUXC Chcesz dodać TUX Project (TUXC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TUXC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TUXC na MEXC już teraz!

Historia ceny TUX Project (TUXC) Analiza historii ceny TUXC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TUXC już teraz!

Prognoza ceny TUXC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TUXC? Nasza strona z prognozami cen TUXC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TUXC już teraz!

