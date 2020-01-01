Tokenomika TENUP (TUP) Odkryj kluczowe informacje o TENUP (TUP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TENUP (TUP) TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io Oficjalna strona internetowa: https://tenup.io/ Biała księga: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A

Tokenomika i analiza cenowa TENUP (TUP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TENUP (TUP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Całkowita podaż: $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M Podaż w obiegu: $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Historyczne maksimum: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Historyczne minimum: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 Aktualna cena: $ 0.0095 $ 0.0095 $ 0.0095 Dowiedz się więcej o cenie TENUP (TUP)

Tokenomika TENUP (TUP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TENUP (TUP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TUP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TUP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTUP tokenomikę, poznaj cenę tokena TUPna żywo!

Jak kupić TUP Chcesz dodać TENUP (TUP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TUP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TUP na MEXC już teraz!

Historia ceny TENUP (TUP) Analiza historii ceny TUP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TUP już teraz!

Prognoza ceny TUP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TUP? Nasza strona z prognozami cen TUP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TUP już teraz!

