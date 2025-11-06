GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Swarm Network to 0.01552 USD. Śledź aktualizacje cen TRUTH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRUTH łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Swarm Network to 0.01552 USD. Śledź aktualizacje cen TRUTH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRUTH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRUTH

Informacje o cenie TRUTH

Czym jest TRUTH

Biała księga TRUTH

Oficjalna strona internetowa TRUTH

Tokenomika TRUTH

Prognoza cen TRUTH

Historia TRUTH

Przewodnik zakupowy TRUTH

Przelicznik TRUTH-fiat

TRUTH na spot

USDT-M Futures TRUTH

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Swarm Network

Cena Swarm Network(TRUTH)

Aktualna cena 1 TRUTH do USD:

$0.01553
$0.01553$0.01553
+8.52%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:43:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Swarm Network (TRUTH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01405
$ 0.01405$ 0.01405
Minimum 24h
$ 0.01604
$ 0.01604$ 0.01604
Maksimum 24h

$ 0.01405
$ 0.01405$ 0.01405

$ 0.01604
$ 0.01604$ 0.01604

$ 0.020167043509271197
$ 0.020167043509271197$ 0.020167043509271197

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878

-0.84%

+8.52%

+19.93%

+19.93%

Aktualna cena Swarm Network (TRUTH) wynosi $ 0.01552. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRUTH wahał się między $ 0.01405 a $ 0.01604, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRUTH w historii to $ 0.020167043509271197, a najniższy to $ 0.010282833131671878.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRUTH zmieniły się o -0.84% w ciągu ostatniej godziny, o +8.52% w ciągu 24 godzin i o +19.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Swarm Network (TRUTH)

No.623

$ 32.36M
$ 32.36M$ 32.36M

$ 153.71K
$ 153.71K$ 153.71K

$ 155.20M
$ 155.20M$ 155.20M

2.09B
2.09B 2.09B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.85%

SUI

Obecna kapitalizacja rynkowa Swarm Network wynosi $ 32.36M, przy $ 153.71K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRUTH w obiegu wynosi 2.09B, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 155.20M.

Historia ceny Swarm Network (TRUTH) – USD

Śledź zmiany ceny Swarm Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0012193+8.52%
30 Dni$ -0.00053-3.31%
60 dni$ +0.01052+210.40%
90 dni$ +0.01052+210.40%
Dzisiejsza zmiana ceny Swarm Network

DziśTRUTH odnotował zmianę $ +0.0012193 (+8.52%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Swarm Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00053 (-3.31%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Swarm Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TRUTH o $ +0.01052(+210.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Swarm Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01052 (+210.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Swarm Network (TRUTH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Swarm Network.

Co to jest Swarm Network (TRUTH)

Framework współpracy multi-agentowej, który umożliwia zdecentralizowaną, autonomiczną współpracę pomiędzy klastrami agentów AI na dużą skalę. Nasza platforma dostarcza narzędzia no-code do tworzenia, zarządzania i skalowania inteligentnych agentów oraz klastrów, które współpracują w realizacji zadań, obniżając barierę wejścia dla każdego, kto chce wykorzystać potencjał agentów AI.

Swarm Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Swarm Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TRUTH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Swarm Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Swarm Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Swarm Network (w USD)

Jaka będzie wartość Swarm Network (TRUTH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Swarm Network (TRUTH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Swarm Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Swarm Network!

Tokenomika Swarm Network (TRUTH)

Zrozumienie tokenomiki Swarm Network (TRUTH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRUTHjuż teraz!

Jak kupić Swarm Network (TRUTH)

Szukasz jak kupić Swarm Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Swarm Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TRUTH na lokalne waluty

1 Swarm Network(TRUTH) do VND
408.4088
1 Swarm Network(TRUTH) do AUD
A$0.0237456
1 Swarm Network(TRUTH) do GBP
0.0117952
1 Swarm Network(TRUTH) do EUR
0.0133472
1 Swarm Network(TRUTH) do USD
$0.01552
1 Swarm Network(TRUTH) do MYR
RM0.0648736
1 Swarm Network(TRUTH) do TRY
0.653392
1 Swarm Network(TRUTH) do JPY
¥2.37456
1 Swarm Network(TRUTH) do ARS
ARS$22.5252624
1 Swarm Network(TRUTH) do RUB
1.2623968
1 Swarm Network(TRUTH) do INR
1.3755376
1 Swarm Network(TRUTH) do IDR
Rp258.6665632
1 Swarm Network(TRUTH) do PHP
0.913352
1 Swarm Network(TRUTH) do EGP
￡E.0.7358032
1 Swarm Network(TRUTH) do BRL
R$0.0831872
1 Swarm Network(TRUTH) do CAD
C$0.0218832
1 Swarm Network(TRUTH) do BDT
1.8912672
1 Swarm Network(TRUTH) do NGN
22.39536
1 Swarm Network(TRUTH) do COP
$59.692248
1 Swarm Network(TRUTH) do ZAR
R.0.2698928
1 Swarm Network(TRUTH) do UAH
0.6527712
1 Swarm Network(TRUTH) do TZS
T.Sh.38.13264
1 Swarm Network(TRUTH) do VES
Bs3.46096
1 Swarm Network(TRUTH) do CLP
$14.65088
1 Swarm Network(TRUTH) do PKR
Rs4.3865728
1 Swarm Network(TRUTH) do KZT
8.1512592
1 Swarm Network(TRUTH) do THB
฿0.503624
1 Swarm Network(TRUTH) do TWD
NT$0.4801888
1 Swarm Network(TRUTH) do AED
د.إ0.0569584
1 Swarm Network(TRUTH) do CHF
Fr0.012416
1 Swarm Network(TRUTH) do HKD
HK$0.1205904
1 Swarm Network(TRUTH) do AMD
֏5.937176
1 Swarm Network(TRUTH) do MAD
.د.م0.1444912
1 Swarm Network(TRUTH) do MXN
$0.288672
1 Swarm Network(TRUTH) do SAR
ريال0.0582
1 Swarm Network(TRUTH) do ETB
Br2.3795264
1 Swarm Network(TRUTH) do KES
KSh2.0058048
1 Swarm Network(TRUTH) do JOD
د.أ0.01100368
1 Swarm Network(TRUTH) do PLN
0.0572688
1 Swarm Network(TRUTH) do RON
лв0.0684432
1 Swarm Network(TRUTH) do SEK
kr0.148216
1 Swarm Network(TRUTH) do BGN
лв0.026384
1 Swarm Network(TRUTH) do HUF
Ft5.2184448
1 Swarm Network(TRUTH) do CZK
0.3287136
1 Swarm Network(TRUTH) do KWD
د.ك0.00476464
1 Swarm Network(TRUTH) do ILS
0.05044
1 Swarm Network(TRUTH) do BOB
Bs0.107088
1 Swarm Network(TRUTH) do AZN
0.026384
1 Swarm Network(TRUTH) do TJS
SM0.14356
1 Swarm Network(TRUTH) do GEL
0.0420592
1 Swarm Network(TRUTH) do AOA
Kz14.21244
1 Swarm Network(TRUTH) do BHD
.د.ب0.00583552
1 Swarm Network(TRUTH) do BMD
$0.01552
1 Swarm Network(TRUTH) do DKK
kr0.1005696
1 Swarm Network(TRUTH) do HNL
L0.4091072
1 Swarm Network(TRUTH) do MUR
0.7142304
1 Swarm Network(TRUTH) do NAD
$0.270048
1 Swarm Network(TRUTH) do NOK
kr0.158304
1 Swarm Network(TRUTH) do NZD
$0.0273152
1 Swarm Network(TRUTH) do PAB
B/.0.01552
1 Swarm Network(TRUTH) do PGK
K0.06596
1 Swarm Network(TRUTH) do QAR
ر.ق0.0564928
1 Swarm Network(TRUTH) do RSD
дин.1.5811776
1 Swarm Network(TRUTH) do UZS
soʻm184.7618752
1 Swarm Network(TRUTH) do ALL
L1.3043008
1 Swarm Network(TRUTH) do ANG
ƒ0.0277808
1 Swarm Network(TRUTH) do AWG
ƒ0.027936
1 Swarm Network(TRUTH) do BBD
$0.03104
1 Swarm Network(TRUTH) do BAM
KM0.026384
1 Swarm Network(TRUTH) do BIF
Fr45.76848
1 Swarm Network(TRUTH) do BND
$0.020176
1 Swarm Network(TRUTH) do BSD
$0.01552
1 Swarm Network(TRUTH) do JMD
$2.497944
1 Swarm Network(TRUTH) do KHR
62.3292512
1 Swarm Network(TRUTH) do KMF
Fr6.61152
1 Swarm Network(TRUTH) do LAK
337.3912976
1 Swarm Network(TRUTH) do LKR
රු4.7272368
1 Swarm Network(TRUTH) do MDL
L0.264616
1 Swarm Network(TRUTH) do MGA
Ar69.90984
1 Swarm Network(TRUTH) do MOP
P0.12416
1 Swarm Network(TRUTH) do MVR
0.239008
1 Swarm Network(TRUTH) do MWK
MK26.9444272
1 Swarm Network(TRUTH) do MZN
MT0.992504
1 Swarm Network(TRUTH) do NPR
रु2.2029088
1 Swarm Network(TRUTH) do PYG
110.06784
1 Swarm Network(TRUTH) do RWF
Fr22.55056
1 Swarm Network(TRUTH) do SBD
$0.1275744
1 Swarm Network(TRUTH) do SCR
0.2127792
1 Swarm Network(TRUTH) do SRD
$0.598296
1 Swarm Network(TRUTH) do SVC
$0.1356448
1 Swarm Network(TRUTH) do SZL
L0.2709792
1 Swarm Network(TRUTH) do TMT
m0.05432
1 Swarm Network(TRUTH) do TND
د.ت0.04598576
1 Swarm Network(TRUTH) do TTD
$0.1050704
1 Swarm Network(TRUTH) do UGX
Sh54.25792
1 Swarm Network(TRUTH) do XAF
Fr8.8464
1 Swarm Network(TRUTH) do XCD
$0.041904
1 Swarm Network(TRUTH) do XOF
Fr8.8464
1 Swarm Network(TRUTH) do XPF
Fr1.59856
1 Swarm Network(TRUTH) do BWP
P0.2093648
1 Swarm Network(TRUTH) do BZD
$0.0311952
1 Swarm Network(TRUTH) do CVE
$1.4916272
1 Swarm Network(TRUTH) do DJF
Fr2.74704
1 Swarm Network(TRUTH) do DOP
$0.9960736
1 Swarm Network(TRUTH) do DZD
د.ج2.0295504
1 Swarm Network(TRUTH) do FJD
$0.0353856
1 Swarm Network(TRUTH) do GNF
Fr134.9464
1 Swarm Network(TRUTH) do GTQ
Q0.1188832
1 Swarm Network(TRUTH) do GYD
$3.2461632
1 Swarm Network(TRUTH) do ISK
kr1.97104

Zasoby Swarm Network

Aby lepiej zrozumieć Swarm Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Swarm Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Swarm Network

Jaka jest dziś wartość Swarm Network (TRUTH)?
Aktualna cena TRUTH w USD wynosi 0.01552USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRUTH do USD?
Aktualna cena TRUTH w USD wynosi $ 0.01552. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Swarm Network?
Kapitalizacja rynkowa dla TRUTH wynosi $ 32.36M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRUTH w obiegu?
W obiegu TRUTH znajduje się 2.09B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRUTH?
TRUTH osiąga ATH w wysokości 0.020167043509271197 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRUTH?
TRUTH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.010282833131671878 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRUTH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRUTH wynosi $ 153.71K USD.
Czy w tym roku TRUTH pójdzie wyżej?
TRUTH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRUTH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:43:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Swarm Network (TRUTH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TRUTH do USD

Kwota

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.01552 USD

Handluj TRUTH

TRUTH/USDT
$0.01553
$0.01553$0.01553
+8.82%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,418.04
$103,418.04$103,418.04

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,417.00
$3,417.00$3,417.00

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,418.04
$103,418.04$103,418.04

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,417.00
$3,417.00$3,417.00

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3730
$2.3730$2.3730

+4.24%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0900
$1.0900$1.0900

+0.44%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011657
$0.000011657$0.000011657

+517.42%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000601
$0.0000000601$0.0000000601

+298.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1987
$0.1987$0.1987

+297.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4491
$1.4491$1.4491

+78.63%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%