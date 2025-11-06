Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) (USD)

Sprawdź prognozy cen Swarm Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TRUTH w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Swarm Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.01592 $0.01592 $0.01592 +11.25% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Swarm Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Swarm Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01592. Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Swarm Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.016716. Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TRUTH na 2027 rok wyniesie $ 0.017551 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TRUTH na 2028 rok wyniesie $ 0.018429 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TRUTH w 2029 roku wyniesie $ 0.019350 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TRUTH w 2030 roku wyniesie $ 0.020318 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Swarm Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.033096. Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Swarm Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.053910. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.01592 0.00%

2026 $ 0.016716 5.00%

2027 $ 0.017551 10.25%

2028 $ 0.018429 15.76%

2029 $ 0.019350 21.55%

2030 $ 0.020318 27.63%

2031 $ 0.021334 34.01%

2032 $ 0.022401 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.023521 47.75%

2034 $ 0.024697 55.13%

2035 $ 0.025932 62.89%

2036 $ 0.027228 71.03%

2037 $ 0.028590 79.59%

2038 $ 0.030019 88.56%

2039 $ 0.031520 97.99%

2040 $ 0.033096 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Swarm Network na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01592 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.015922 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.015935 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.015985 0.41% Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na dziś Przewidywana cena dla TRUTH w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01592 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Swarm Network (TRUTH) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TRUTH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.015922 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Swarm Network (TRUTH) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TRUTH, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.015935 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Swarm Network (TRUTH) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TRUTH wynosi $0.015985 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Swarm Network Aktualna cena $ 0.01592$ 0.01592 $ 0.01592 Zmiana ceny (24H) +11.25% Kapitalizacja rynkowa $ 33.20M$ 33.20M $ 33.20M Podaż w obiegu 2.09B 2.09B 2.09B Wolumen (24H) $ 158.41K$ 158.41K $ 158.41K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TRUTH to $ 0.01592. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +11.25%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 158.41K. Ponadto TRUTH ma podaż w obiegu wynoszącą 2.09B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 33.20M. Zobacz na żywo cenę TRUTH

Historyczna cena Swarm Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Swarm Network, cena Swarm Network wynosi 0.01592USD. Podaż w obiegu Swarm Network (TRUTH) wynosi 0.00 TRUTH , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $33.20M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.09% $ 0.001369 $ 0.01674 $ 0.01405

7 D 0.24% $ 0.003130 $ 0.01674 $ 0.01257

Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.09% $ 0.001369 $ 0.01674 $ 0.01405

7 D 0.24% $ 0.003130 $ 0.01674 $ 0.01257

30 Dni 0.01% $ 0.000119 $ 0.01861 $ 0.00891 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Swarm Network zanotował zmianę ceny o $0.001369 , co stanowi 0.09% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Swarm Network osiągnął maksimum na poziomie $0.01674 i minimum na poziomie $0.01257 . Zanotowano zmianę ceny o 0.24% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TRUTH do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Swarm Network o 0.01% , co odpowiada około $0.000119 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TRUTH.

Jak działa moduł przewidywania ceny Swarm Network (TRUTH)? Moduł predykcji ceny Swarm Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TRUTH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Swarm Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TRUTH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Swarm Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TRUTH. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TRUTH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Swarm Network.

Dlaczego prognoaza ceny TRUTH jest ważna?

Prognozy cen TRUTH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

