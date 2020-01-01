Tokenomika TrueFiToken (TRU) Odkryj kluczowe informacje o TrueFiToken (TRU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TrueFiToken (TRU) TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Oficjalna strona internetowa: https://truefi.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784

Tokenomika i analiza cenowa TrueFiToken (TRU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrueFiToken (TRU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.49M $ 37.49M $ 37.49M Całkowita podaż: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Podaż w obiegu: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.89M $ 40.89M $ 40.89M Historyczne maksimum: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 Historyczne minimum: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Aktualna cena: $ 0.0282 $ 0.0282 $ 0.0282 Dowiedz się więcej o cenie TrueFiToken (TRU)

Tokenomika TrueFiToken (TRU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TrueFiToken (TRU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRU tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUna żywo!

Historia ceny TrueFiToken (TRU) Analiza historii ceny TRU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRU już teraz!

Prognoza ceny TRU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRU? Nasza strona z prognozami cen TRU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRU już teraz!

