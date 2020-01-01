Tokenomika IO (IO) Odkryj kluczowe informacje o IO (IO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o IO (IO) io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud. io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud. Oficjalna strona internetowa: https://io.net/ Biała księga: https://docs.io.net Block Explorer: https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K

Tokenomika i analiza cenowa IO (IO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IO (IO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 110.59M $ 110.59M $ 110.59M Całkowita podaż: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Podaż w obiegu: $ 204.41M $ 204.41M $ 204.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 432.80M $ 432.80M $ 432.80M Historyczne maksimum: $ 6.501 $ 6.501 $ 6.501 Historyczne minimum: $ 0.5065814224251167 $ 0.5065814224251167 $ 0.5065814224251167 Aktualna cena: $ 0.541 $ 0.541 $ 0.541

Tokenomika IO (IO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IO (IO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIO tokenomikę, poznaj cenę tokena IOna żywo!

Historia ceny IO (IO) Analiza historii ceny IO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

