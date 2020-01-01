Tokenomika IO (IO)

Tokenomika IO (IO)

Odkryj kluczowe informacje o IO (IO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o IO (IO)

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

Oficjalna strona internetowa:
https://io.net/
Biała księga:
https://docs.io.net
Block Explorer:
https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K

Tokenomika i analiza cenowa IO (IO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IO (IO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 110.59M
$ 110.59M$ 110.59M
Całkowita podaż:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Podaż w obiegu:
$ 204.41M
$ 204.41M$ 204.41M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 432.80M
$ 432.80M$ 432.80M
Historyczne maksimum:
$ 6.501
$ 6.501$ 6.501
Historyczne minimum:
$ 0.5065814224251167
$ 0.5065814224251167$ 0.5065814224251167
Aktualna cena:
$ 0.541
$ 0.541$ 0.541

Tokenomika IO (IO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki IO (IO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów IO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów IO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszIO tokenomikę, poznaj cenę tokena IOna żywo!

Jak kupić IO

Chcesz dodać IO (IO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny IO (IO)

Analiza historii ceny IO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny IO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IO? Nasza strona z prognozami cen IO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.