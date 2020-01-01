Tokenomika TROLL (TROLL) Odkryj kluczowe informacje o TROLL (TROLL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TROLL (TROLL) $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. Oficjalna strona internetowa: https://troll.run/ Biała księga: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a Kup TROLL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TROLL (TROLL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TROLL (TROLL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Całkowita podaż: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T Podaż w obiegu: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Historyczne maksimum: $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 Historyczne minimum: $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 Aktualna cena: $ 0.000000003696 $ 0.000000003696 $ 0.000000003696 Dowiedz się więcej o cenie TROLL (TROLL)

Tokenomika TROLL (TROLL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TROLL (TROLL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TROLL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TROLL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTROLL tokenomikę, poznaj cenę tokena TROLLna żywo!

