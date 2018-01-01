Tokenomika Enjin (ENJ) Odkryj kluczowe informacje o Enjin (ENJ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Enjin (ENJ) Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Oficjalna strona internetowa: https://enjin.io/ Biała księga: https://docs.enjin.io/ Block Explorer: https://enjin.subscan.io Kup ENJ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Enjin (ENJ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Enjin (ENJ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.08M $ 115.08M $ 115.08M Całkowita podaż: $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B Podaż w obiegu: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 117.76M $ 117.76M $ 117.76M Historyczne maksimum: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 Historyczne minimum: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Aktualna cena: $ 0.06106 $ 0.06106 $ 0.06106 Dowiedz się więcej o cenie Enjin (ENJ)

Tokenomika Enjin (ENJ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Enjin (ENJ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ENJ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ENJ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszENJ tokenomikę, poznaj cenę tokena ENJna żywo!

Jak kupić ENJ Chcesz dodać Enjin (ENJ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ENJ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ENJ na MEXC już teraz!

Historia ceny Enjin (ENJ) Analiza historii ceny ENJ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ENJ już teraz!

Prognoza ceny ENJ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ENJ? Nasza strona z prognozami cen ENJ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ENJ już teraz!

